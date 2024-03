Serie B: zero gol e solo un punto per Catanzaro e Cosenza

Gli strascichi post-derby hanno pesato su Cosenza e Catanzaro, nel 29° turno della Serie B. Gara scialba per i silani, impegnati ancora al “San Vito – Marulla” contro il Cittadella. Ospiti che conducono il gioco, ma risultato finale di 0-0. Va peggio ai giallorossi, che al “Ceravolo” concedono tre punti pesanti alla Reggiana: un tiro di Girma sbatte sul palo, prima di essere deviato in rete dal portiere Fulignati. Per uno 0-1 che rimarrà invariato fino al termine.

Il Cosenza deve ora guardarsi alle spalle, mantenendo solo quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout, dopo la vittoria dello Spezia ai danni del SudTirol. Il Catanzaro vede allontanarsi la zona promozione diretta, ma è sempre quinto in attesa del posticipo tra Lecco e Palermo.