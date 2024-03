“Il salotto dell’allenatore”: il 4 marzo tavola rotonda di discussione tecnico/tattica sulle principali evoluzioni in atto nel gioco del calcio

L’associazione Italiana Allenatori di Calcio della Provincia di Reggio Calabria comunica che Lunedì 4 Marzo alle ore 17.30 presso il CineTeatro Metropolitano (Dopolavoro Ferroviario) sito in Via Nino Bixio n.44 in Reggio Calabria, avrà luogo un interessante incontro di confronto tecnico/tattico destinato a tutti gli appassionati di calcio. Alla tavola rotonda tematica parteciperanno, in qualità di relatori i tecnici Antonio Buscè (U.S. Vibonese), Bruno Trocini (LFA Reggio Calabria), Giuseppe Giovinazzo (AGS Soriano 2010) e Graziano Nocera (Cittanova Calcio). All’evento interverranno oltre che i relatori tecnici anche il Presidente Provinciale AIAC Pasquale Sorgonà il quale farà gli onori di casa, Girolamo Mesiti e Vincenzo Bruni, Presidenti rispettivamente del Comitato Regionale Calabria e del Comitato Provinciale di Vibo Valentia. AIAC Reggio Calabria ricomincia dunque nel migliore dei modi anche per la nuova annualità la serie di incontri tematici e di meeting dedicati al mondo degli allenatori. Coordinerà i lavori di giornata Mister Giuseppe Carella, allenatore professionista Uefa-A. L’ingresso all’evento è aperto a tutti, anche ai non tesserati l’associazione e sarà naturalmente a titolo gratuito.