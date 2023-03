Reggina, Taibi: “Squadra in ritiro, è il momento di guardarsi negli occhi e di stare uniti”

Evidentemente contrariata rispetto ai recenti risultanti negativi, nonostante la classifica reciti ancora quarto posto – in attesa delle gare odierne in Serie B – la Reggina ha deciso di mandare la squadra in ritiro. Da giovedì, tutti al Sant’Agata. Il ds Massimo Taibi ha spiegato il provvedimento ai canali social del club:

“Oggi parlo io a nome della Reggina – esordisce il direttore sportivo – Come dichiarato ieri dal mister, la società ha fissato il raggiungimento dei playoff come direzione stagionale. Dobbiamo essere tutti uniti: noi, i nostri splendidi tifosi e società. E’ il momento di guardarsi negli occhi, da domani saremo in ritiro. Nei momenti negativi bisogna essere forti ed uscirne da questa situazione. Da oggi voltiamo pagina e pensiamo al Parma. Confido nei nostri tifosi e nella nostra curva, che ci possa accompagnare in questo tragitto. Forza Reggina e stiamo tutti uniti”.