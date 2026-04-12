Nasce in Calabria il primo Club Innovativo di Scopo del Distretto Rotary 2102: “Agorà – Res Publica”

Oggi a Vibo Valentia è stato presentato il primo Club Innovativo di Scopo del

Distretto 2102 del Rotary International: il Rotary Club Agorà – Res Publica.

L’iniziativa è stata illustrata dal Governatore Dino De Marco, insieme al segretario distrettuale

Francesco Chiaia.

Il progetto nasce su iniziativa dell’imprenditrice Francesca De Rose, socia Rotary da diversi anni

e Presidente della Sottocommissione Club Innovativi del Distretto 2102, e che ha trovato

condivisione immediata anche in Antonio De Marco, Presidente del Rotaract di Cosenza.

Il Club è composto da 18 soci provenienti da diversi ambiti professionali e si propone come uno

strumento operativo al servizio del territorio.

Il nome scelto, “Agorà – Res Publica”, richiama due concetti chiave: da un lato il luogo del

confronto e del dialogo, dall’altro il riferimento al bene comune e alla gestione della cosa

pubblica.

Una delle caratteristiche principali del Club è l’assenza di limiti territoriali.

L’obiettivo è quello di mettere competenze e professionalità a disposizione delle amministrazioni

locali e delle istituzioni, attraverso progetti concreti.

«L’idea nasce dal desiderio di dare un aiuto concreto ai nostri territori, attraverso un modo nuovo

di fare servizio», spiega Francesca De Rose. «Mettere a disposizione professionalità e

competenze significa creare valore reale per la comunità.»

Per il Governatore Dino De Marco si tratta di un segnale importante: «È un’iniziativa che va nella

direzione di un Rotary sempre più vicino ai territori e capace di rispondere in modo concreto alle

esigenze locali.»

La cerimonia ufficiale di consegna della Carta Costitutiva è prevista nella prima decade del mese

di maggio, alla presenza di autorità rotariane e istituzionali.

Il Rotary Club Agorà – Res Publica si propone quindi come un’esperienza nuova nel panorama

rotariano, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra professionisti, istituzioni e comunità locali