Nasce in Calabria il primo Club Innovativo di Scopo del Distretto Rotary 2102: “Agorà – Res Publica”

Oggi a Vibo Valentia è stato presentato il primo Club Innovativo di Scopo del
Distretto 2102 del Rotary International: il Rotary Club Agorà – Res Publica.
L’iniziativa è stata illustrata dal Governatore Dino De Marco, insieme al segretario distrettuale
Francesco Chiaia.
Il progetto nasce su iniziativa dell’imprenditrice Francesca De Rose, socia Rotary da diversi anni
e Presidente della Sottocommissione Club Innovativi del Distretto 2102, e che ha trovato
condivisione immediata anche in Antonio De Marco, Presidente del Rotaract di Cosenza.
Il Club è composto da 18 soci provenienti da diversi ambiti professionali e si propone come uno
strumento operativo al servizio del territorio.
Il nome scelto, “Agorà – Res Publica”, richiama due concetti chiave: da un lato il luogo del
confronto e del dialogo, dall’altro il riferimento al bene comune e alla gestione della cosa
pubblica.
Una delle caratteristiche principali del Club è l’assenza di limiti territoriali.
L’obiettivo è quello di mettere competenze e professionalità a disposizione delle amministrazioni
locali e delle istituzioni, attraverso progetti concreti.
«L’idea nasce dal desiderio di dare un aiuto concreto ai nostri territori, attraverso un modo nuovo
di fare servizio», spiega Francesca De Rose. «Mettere a disposizione professionalità e
competenze significa creare valore reale per la comunità.»
Per il Governatore Dino De Marco si tratta di un segnale importante: «È un’iniziativa che va nella
direzione di un Rotary sempre più vicino ai territori e capace di rispondere in modo concreto alle
esigenze locali.»
La cerimonia ufficiale di consegna della Carta Costitutiva è prevista nella prima decade del mese
di maggio, alla presenza di autorità rotariane e istituzionali.
Il Rotary Club Agorà – Res Publica si propone quindi come un’esperienza nuova nel panorama
rotariano, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra professionisti, istituzioni e comunità locali
Nasce in Calabria il primo Club Innovativo di Scopo del Distretto Rotary 2102: “Agorà – Res Publica”
Oggi a Vibo Valentia è stato presentato il primo Club Innovativo di Scopo del