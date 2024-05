Il 25 maggio, Roberto Fico sarà a Vibo Marina a sostegno della candidatura di Enzo Romeo (M5S)

L’ex presidente della Camera dei deputati Roberto Fico sarà sabato 25 maggio in piazza Satriani a Vibo Marina, alle 18, per sostenere la corsa del candidato a sindaco di Vibo per l’area progressista Enzo Romeo e dei candidati consiglieri del Movimento 5 stelle, in vista delle elezioni dell’otto e nove giugno prossimi.

Alla manifestazione sarà presente anche il deputato Riccardo Tucci e la candidata al Parlamento Europeo per il Movimento 5 stelle, Laura De Vita.

Nel corso dell’incontro, sollecitati dalle domande dei giornalisti Gianluca Prestia e Tonino Fortuna, si dibatterà sui temi di stretta attualità locali ed europei, nonché quelli di interesse nazionale.

Non è la prima volta che l’ex presidente Fico fa tappa a Vibo. Nel marzo del 2023, infatti, lo stesso tenne un incontro alla biblioteca comunale sul tema dell’autonomia differenziata. In quell’occasione denunciò i rischi e le iniquità che si celano dietro la riforma Calderoli, una secessione mascherata che finirà per cristallizzare e, addirittura, aggravare i divari economici e sociali tra le diverse aree del Paese. Una riforma scellerata che palesa anche il tradimento dei politici meridionali di centrodestra nei confronti della gente del Sud.