‘Festival del Sud – Valentia in festa’, Alecci (Pd): “Ottima organizzazione”

“Ho avuto il piacere, oggi, di partecipare al ‘Festival del Sud – Valentia in festa’ nella splendida cornice del Valentianum di Vibo Valentia. Sono stato felice di poter portare il mio contributo all’interno del panel dal titolo ‘I limiti non esistono. Le sfide che hanno cambiato la mia vita’ in cui è stato presentato l’omonimo libro del paraciclista – triatleta Andrea Pusateri. Una bellissima giornata, ricca di significati in cui Andrea ha raccontato ai tantissimi giovani delle scuole presenti la sua esperienza, fatta di traumi, insicurezza, infortuni, incidenti, da cui però ha avuto sempre la forza di ripartire grazie alla sua esemplare forza di volontà e all’aiuto prezioso della sua famiglia e del suo allenatore. Privo di una gamba è riuscito a raggiungere incredibili traguardi sportivi anche in discipline durissime come il triathlon e l’Iron Man. Una storia che mi ha molto toccato, anche perché raccontata con il sorriso sulle labbra e con un pizzico di autoironia. La storia di Andrea andrebbe raccontata nelle scuole, insieme alla lettura del suo libro. Mi auguro che la sua esperienza e la sua testimonianza possano essere di insegnamento a tanti giovani calabresi affinchè trovino, anche nelle difficoltà, dentro di loro quella forza per emergere e realizzare i propri sogni, nello sport come in tante altre attività. Come è emerso nel dibattito odierno, tanto c’è ancora da fare in questa nostra terra per garantire ai nostri giovani impianti, strutture e corsi di formazione adeguati, e in questo la politica deve assumere un ruolo primario. In fondo, come dice anche Andrea Pusateri, i limiti spesso esistono solo nella nostra testa!

Anche quest’anno è, poi, doveroso fare un plauso all’Associazione Valentia e al Presidente Anthony Lo Bianco per l’ottima organizzazione della manifestazione, che ha fatto ancora una volta di Vibo un luogo privilegiato di incontri e dibattiti su tanti temi della nostra quotidianità, grazie anche alla testimonianza diretta di numerosi ospiti di livello internazionale par la cultura, la musica, la politica, l’imprenditoria, il sociale, lo sport. Una tre giorni molto interessante, capace di creare un valore aggiunto per tutto il territorio, grazie al continuo confronto diretto tra relatori, esperti e cittadini su temi sia locali che nazionali e internazionali”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Pd, Ernesto Alecci.