Fiorita solidale con la chiesa di Mileto Nicotera Tropea

“La città capoluogo di regione è vicina alla chiesa di Mileto Nicotera Tropea, fatta oggetto di una intollerabile serie di intimidazioni, culminate nel ritrovamento di un proiettile nella curia vescovile. Dice bene il vescovo, monsignor Attilio Nostro, quando afferma che “siamo il popolo più bello del mondo” perché “ci giochiamo il nome e la faccia”. Il dovere di ciascuno di noi è dunque continuare su questa strada, per contrastare con la forza dell’onestà chi, al contrario, la faccia la nasconde dietro la violenza e la prevaricazione, farlo in nome della nostra libertà di calabresi perbene. Catanzaro è per questo idealmente accanto a chi sfilerà a Cessaniti per dire ancora una volta no a ogni forma di crimine, che pretende di negarci il futuro”. Lo afferma in una nota Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.