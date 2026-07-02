Conclusa a San Luca la prima edizione del progetto educativo-sportivo “Che partite, in Parrocchia!”

Si è svolta mercoledì 19 giugno, presso il campetto dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” di via dei

Giardini di San Luca, la giornata conclusiva del progetto “Che partite, in Parrocchia!”, promosso

dalla Diocesi di Locri-Gerace, dalla Caritas diocesana, rappresentata dalla direttrice Carmen

Bagalà, e dal Centro Sportivo Italiano, rappresentato da Paolo Ciccù, con il coinvolgimento delle

parrocchie della Vicaria Sud.

L’iniziativa, avviata nel mese di marzo, ha proposto un percorso educativo rivolto ai ragazzi under

14, unendo attività sportive, momenti formativi e occasioni di comunità. Il progetto ha trovato la sua

espressione nel Torneo “Oratorio Junior Cup Locride”, che ha visto la partecipazione di sette

squadre provenienti da San Luca, Platì, Bosco di Bovalino, Bianco e Ardore.

La finalissima, disputata tra le squadre di San Luca e Platì, ha visto la vittoria di quest’ultima, in un

clima di sano agonismo, rispetto reciproco e fraternità. La giornata, che ha registrato la presenza del

commissario prefettizio Antonio Rappucci, si è conclusa con la premiazione delle squadre e un

momento conviviale di festa.

Mons. Francesco Oliva, Amministratore Apostolico della Diocesi di Locri-Gerace ha dichiarato:

«Questo progetto rappresenta un segno concreto di comunità e partecipazione. Lo sport, vissuto con

i valori cristiani, diventa un luogo educativo capace di far crescere i ragazzi nella lealtà, nel rispetto

e nella collaborazione. Ringrazio le parrocchie, gli operatori e tutti coloro che hanno creduto in questa

iniziativa, contribuendo a costruire una rete educativa territoriale che sostiene i giovani e le

famiglie».

Don Gianluca Longo, parroco di San Luca e promotore del progetto ha aggiunto: «Abbiamo

voluto creare in parrocchia un polo educativo che unisse sport, relazioni e crescita personale. I

ragazzi hanno risposto con entusiasmo, dimostrando che quando si offre loro un ambiente sano e

accogliente, sanno esprimere il meglio di sé. Questa finale è un traguardo, ma soprattutto un nuovo

punto di partenza per la nostra comunità».

Don Gianluca, che è anche Direttore dell’ufficio per la pastorale degli oratori, dello sport e del

tempo libero, ha concluso: «Il torneo ha confermato che lo sport è uno strumento pastorale efficace,

capace di parlare ai giovani con un linguaggio immediato. La collaborazione tra Diocesi, Caritas e

CSI ha permesso di costruire un modello che intendiamo estendere ad altre realtà parrocchiali,

affinché lo sport diventi sempre più occasione di partecipazione, cittadinanza e crescita comunitaria».

Il progetto “Che partite, in Parrocchia!” ha incarnato le esortazioni di Papa Francesco, che invita le

comunità a valorizzare lo sport come spazio educativo e inclusivo.

La Diocesi di Locri-Gerace conferma la volontà di proseguire e ampliare l’iniziativa, rendendola un

appuntamento stabile della pastorale giovanile e sportiva, con l’obiettivo di rafforzare una rete di

comunità capace di accompagnare i ragazzi nella loro crescita umana e spirituale.