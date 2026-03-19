Comitato Pa: “Anche Reggio rischia il dissesto se non cambiano il Fal, Cannizzaro che dice?”

“Se il governo non cambierà la norma sul Fondo di anticipazione liquidità anche Reggio Calabria rischierà il dissesto. Voluto in questo caso dal governo Meloni. Su questo punto chiediamo l’intervento dell’on. Cannizzaro. Circa mille comuni, l’83% dei quali al Sud, rischia di finire in dissesto per una norma che rivoluziona i criteri di restituzione delle somme anticipate e in molti casi gli attuali sindaci non hanno alcuna responsabilità. Se il centrodestra vuole continuare a perdere voti al Sud faccia pure”.

Così in una nota il Comitato Pa Calabria.