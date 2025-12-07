Reggio, il convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) “Il Ruolo degli Uffici Finanziari degli Enti di Previdenza nella crisi di sovraindebitamento”

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Reggio Calabria, l’incontro dal titolo “Il Ruolo degli Uffici Finanziari degli Enti di Previdenza nella crisi di sovraindebitamento”, promosso dall’ODCEC di Reggio Calabria e dalla Fondazione dei Commercialisti.

Un appuntamento che si è distinto non solo per la qualità degli interventi, ma soprattutto per il vivo e costante confronto sinergico tra Enti pubblici, rappresentanze di categoria e professionisti, impegnati in un dialogo operativo orientato alla ricerca di soluzioni, chiarimenti e percorsi condivisi.

L’iniziativa ha posto al centro il tema della crisi da sovraindebitamento in una prospettiva concreta e multidisciplinare, approfondendo le delicate dinamiche che regolano il rapporto tra debitori e Pubbliche Amministrazioni creditrici. Non un semplice scambio istituzionale, dunque, ma un gruppo di lavoro qualificante, volto a costruire un linguaggio comune, ad allineare prassi applicative e a individuare risposte utili per famiglie, lavoratori e imprese coinvolte in situazioni di difficoltà finanziaria.

La sessione introduttiva è stata aperta dalle relazioni di Stefano Maria Poeta, Presidente dell’ODCEC di Reggio Calabria, e di Antonino Tramontana, Presidente della CCIAA di Reggio Calabria.

Hanno portato il loro contributo anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria: Giovanni Guerrera (Responsabile U.Di.Con di Reggio Calabria), Lorenzo Labate (Presidente Confcommercio Reggio Calabria) e Claudio Aloisio (Presidente Confesercenti Reggio Calabria). I loro interventi hanno fotografato con chiarezza le criticità riscontrate sul territorio e le azioni già intraprese a tutela di imprese e nuclei familiari, evidenziando l’esigenza di un confronto continuo e strutturato con gli Enti competenti.

La discussione si è arricchita grazie al contributo dei dirigenti provinciali dei principali Enti finanziari e previdenziali, che hanno illustrato il ruolo dei propri uffici nelle procedure di gestione del debito, soffermandosi sul delicato equilibrio tra tutela del credito pubblico e attenzione alle condizioni del sovraindebitato.

Sono intervenute:

– Valentina Terranova, Direttrice Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria;

– Vittoria Alessio, Capo dell’Ufficio Legale della stessa Direzione Provinciale.

A seguire hanno offerto la loro prospettiva:

– Elisa Spagnolo, Direttrice Provinciale INPS di Reggio Calabria;

– Luca Pantusa, Direttore Provinciale INAIL di Reggio Calabria;

– Massimiliano Mura, Direttore Provinciale dell’Ispettorato del Lavoro;

– Herbert Nunzio Catalano, Presidente della Cassa Edile di Reggio Calabria.

Le considerazioni tecniche sono state integrate dalla visione professionale del dottore commercialista Bernardo Femia, che ha evidenziato le ricadute operative delle norme sulla crisi da sovraindebitamento nella quotidiana attività dei professionisti.

Il coordinamento dei lavori è stato affidato a Fabio Mulonia, Referente OCC e Dottore Commercialista e Revisore Legale dell’ODCEC di Reggio Calabria, che ha guidato un confronto fitto, caratterizzato da domande, chiarimenti e contributi diretti tra professionisti ed Enti, a testimonianza di un rapporto collaborativo in evoluzione, sempre più orientato a prassi condivise e soluzioni tempestive.

I lavori si sono conclusi con l’auspicio, condiviso da tutti i partecipanti, che questo dialogo sinergico, strutturato e operativo possa proseguire e consolidarsi, a beneficio dell’intero sistema economico e sociale del territorio con al centro la qualificata professionalità dei commercialisti reggini.