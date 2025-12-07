La Città Metropolitana ad “Artigiano in Fiera”, Mantegna: «È l’edizione dei record. Il territorio reggino ancora protagonista»

La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna a ritagliarsi un ruolo da protagonista ad Artigiano in fiera, la più importante expo di settore in corso a Fiera Milano. Insieme alle 30 aziende selezionate attraverso un avviso pubblico, Palazzo Alvaro porta in vetrina le eccellenze del territorio, le specialità e la professionalità delle imprese locali.

Soddisfatto il consigliere delegato Domenico Mantegna che, dallo spazio allestito in collaborazione con la Regione Calabria, esalta «questa fantastica esperienza». «È davvero la stagione dei record», ha detto commentando il «grande successo riscosso dai partner che ci accompagnano in questo fantastico viaggio fra l’ingegno e la laboriosità del nostro Paese». «In questa 30° edizione – ha aggiunto – sono previsti un milione di visitatori, innumerevoli stakeholder che stanno manifestando un forte interesse per le imprese del comprensorio metropolitano».

«Rispetto agli altri anni – ha sottolineato Mantegna – sin dall’apertura dei nostri stand, abbiamo registrato un flusso di visitatori triplicato. E’ veramente qualcosa di indescrivibile. Le aziende sono tutte felicissime e stanno raccogliendo i frutti di una partnership con l’Ente che conferma e rafforza la grande visione del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’intera amministrazione metropolitana e del settore Sviluppo economico della Città Metropolitana, guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio».

«Siamo solo all’inizio di questa esperienza – ha aggiunto – che, fino al 14 dicembre, vedrà in prima fila piccole e medie imprese reggine coi loro prodotti sensazionali. Dall’olio, al bergamotto, passando per il caffè, i dolci, la birra, il gin e tantissime altre specialità rigorosamente “Made in Reggio Calabria”, hanno raccolto l’attenzione di diversi mezzi d’informazione e uffici stampa nazionali e internazionali, contribuendo a rilanciare l’immagine e la qualità dei nostri marchi».

«Siamo soltanto al primo giorno di Artigiano in fiera – ha concluso il consigliere Mantegna – ma possiamo subito parlare di un successo clamoroso. Non possiamo che essere fiduciosi e contenti per il lavoro fatto assieme alle nostre splendide aziende».