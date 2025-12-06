Reggio Calabria, Noi Moderati al lavoro per le amministrative. Politi: “Costruiremo proposta credibile per ridare dignità alla Città”

In vista delle prossime elezioni amministrative continua il lavoro del Delegato cittadino di Noi Moderati per Reggio Calabria Luciano Politi.

“Partendo dall’attività svolta in questi anni, nonché dall’importante risultato delle ultime elezioni regionali – commenta Politi – puntiamo ancora a crescere. A tal proposito stiamo portando avanti un progetto di ascolto e confronto, cercando di coinvolgere le migliori risorse in grado di portare sviluppare le nostre idee per il futuro della nostra Città”.

“In quest’ottica, abbiamo costruito un coordinamento cittadino, che è già al lavoro per la stesura del programma elettorale, composto da dirigenti appassionati oltre che di grande esperienza quali Pino D’Ascoli, Leonardo del Giudice, Maria Pia Vitaliano, Rita De Lorenzo, Oreste Arconte e Domenico Cicciu’. Sono sicuro, conclude il delegato reggino, che insieme agli alleati di governo sapremo costruire una proposta di assoluto livello in grado di ridare una prospettiva credibile e la dignità che merita ad un territorio ormai da troppo tempo abbandonato a se stesso”, conclude Politi.