Avanti investimenti A2A Ciclo Idrico in sette comuni della Locride. Mazzoncini: “Previsti 400 milioni al 2035”

A2A, attraverso la controllata A2A Ciclo Idrico, ha firmato l’accordo per l’acquisizione di circa il 70% del capitale sociale di Novito Acque, societa’ attiva nella gestione operativa di impianti di depurazione e reti fognarie in sette Comuni della Locride.

“Dall’avvio del nostro primo Piano Industriale nel 2021 abbiamo investito 330 milioni euro e gia’ previsto oltre 400 milioni di euro al 2035 per sostenere lo sviluppo industriale della Calabria in settori chiave per la transizione ecologica. Con l’ingresso di A2A nella gestione di Novito Acque, estendiamo il nostro impegno nella Regione anche al servizio idrico integrato, mettendo a disposizione competenze tecniche, capacita’ operativa e una visione di lungo periodo”, ha dichiarato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A.

E ha aggiunto: “Efficientando le infrastrutture esistenti e abilitando soluzioni innovative, rafforziamo il percorso condiviso con i nostri stakeholder per contribuire a una gestione sempre piu’ sostenibile dell’acqua”. Con questa operazione, il Gruppo consolida la propria presenza in una Regione strategica come la Calabria, in cui e’ gia’ attivo nei settori della generazione dell’energia e nell’economia circolare. Attraverso A2A Ciclo Idrico, mettera’ a disposizione il proprio know-how anche nell’ambito del servizio idrico integrato per la tutela dell’acqua, per promuoverne un uso responsabile e contribuire alla salvaguardia di una risorsa essenziale per l’ambiente e il territorio.