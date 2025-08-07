Dierre Reggio Calabria: ufficiale la conferma di Roberto Cernic

Reggio Calabria – La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare la riconferma di Roberto Cernic, l’esterno biancoblu protagonista della straordinaria stagione 2025 che ha visto la squadra sfiorare il titolo di vincitrice del campionato, arrivando fino alla finale contro Alfa Catania.- Scrive la nota.

Cernic, classe 1998, si conferma come uno dei pilastri del progetto biancoblu. Nella passata stagione ha dimostrato tutta la sua affidabilità e precisione, caratteristiche che lo rendono uno dei tiratori più letali del campionato. Nonostante la giovane età, vanta già un ricco palmarès con esperienze in Serie B (Valmontone e Palestrina) e nei campionati di C Silver e C Gold con le maglie di Colleferro e Frassati.