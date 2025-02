Massimiliano Lopetrone: “Una festa grande, un pubblico straordinario è emerso tutto il nostro valore”.

Una serata indimenticabile per la Domotek Volley, che ha regalato al suo pubblico una prestazione di altissimo livello, coronata da una meritata vittoria contro Castellana Grotte, proiettandosi alla grande sfida con vista post-season in casa del Gioia Del Colle.

Massimiliano Lopetrone, ha commentato con entusiasmo la partita del Palacalafiore, sottolineando l’importanza del supporto dei tifosi e la determinazione della squadra nel superare un avversario temibile.

“È stata una festa grande, un pubblico forse il più bello dell’anno”, ha esordito Lopetrone, visibilmente emozionato. “E poi c’è la nostra conferma, perché abbiamo dimostrato di essere pronti e di saper reagire ad ogni punto. Il pubblico ci ha dato una grandissima mano, stasera il palazzetto era pieno e l’energia si sentiva in campo”.

La partita, combattutissima nei primi due set, ha visto la Domotek Volley lottare punto a punto contro un avversario di altissimo livello. “Sapevamo della grandezza del nostro avversario, una squadra completa e molto forte”, ha spiegato Lopetrone. “Ma siamo stati bravi a reagire ad ogni situazione e a essere più decisivi nel finale. Era proprio quello che ci mancava nelle ultime partite”.

Dall’altra parte del teraflex, c’era una vecchia conoscenza del volley a Reggio, Emanuele Renzo, ex compagno di squadra e grande amico della Domotek Volley. “Peccato per Lele, perché si merita sicuramente più spazio in questa categoria ma ritrovare un grande amico e bravo pallavolista fa sempre estremo piacere, con lui, abbiamo condiviso un grande anno qui alla Domotek”, ha commentato Lopetrone. “È stata una gara combattutissima, ma alla fine siamo stati noi a fare la differenza nel finale. Credo che nel terzo set abbiano mollato dopo un paio di nostre azioni importanti”.

Lopetrone, che aveva già anticipato in un’intervista la sua determinazione a essere pronto per gli appuntamenti più importanti, ha confermato di essere in ottima forma. “Lavoro per farmi trovare pronto, e quando arriva l’appuntamento, devo esserci”, ha dichiarato. “Non sono venuto qui per guardare, ma per dare il massimo per la squadra, per i miei compagni, per Reggio e per il pubblico che c’era stasera”.

La serata è stata anche l’occasione per celebrare il primo punto in A3 del giovanissimo Galipò, il più giovane del gruppo, che ha chiuso la partita segnando il punto decisivo. “C’è stata la festa per Galipò, che è volato in aria”, ha raccontato Lopetrone. “Sono scene belle, che servono a fare gruppo. Gli mancava solo questo: ha fatto l’esordio in coppa a Ortona, in campionato, e mancava solo il punto. Chiudere la partita penso sia un’emozione grandissima per lui, siamo tutti entusiasti per lui e la sua crescita”.

Una vittoria che non è solo un risultato sportivo, ma anche un momento di crescita e di unione per la squadra. “Queste sono le serate che contano”, ha concluso Lopetrone. “Ci fanno capire che siamo sulla strada giusta e che possiamo ambire a grandi obiettivi. Grazie al pubblico, ai miei compagni e a tutto lo staff per questa serata indimenticabile”.

La Domotek Volley continua così il suo cammino, con la consapevolezza di poter lottare contro chiunque e con la voglia di regalare altre serate come questa ai suoi tifosi.