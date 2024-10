Reggio, Forza Italia: “Con l’aumento dei flussi turistici serve prolungare la permanenza dei lidi”

“La chiusura dei lidi in via marina, già dal mese di settembre, stona con la realtà di questi primi di ottobre: la città è invasa dai turisti, complici i voli Ryanair e il clima mite che di fatto prolunga la stagione estiva”

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari: “La nostra proposta è di anticipare l’apertura dei lidi al mese di aprile e posticipare la chiusura al 31 ottobre: è impensabile che in uno scenario turistico come quello attuale, con il flusso di turisti che ogni giorno arriva in città grazie ai voli Ryanair e il clima favorevole che spinge i reggini a vivere gli spazi aperti, i lidi in via marina siano già chiusi”.

“La nostra idea di città è diametralmente opposta a quella di quest’Amministrazione: nonostante i tentativi, è evidente che l’Amministrazione Falcomatà non sia in grado di supportare e sostenere le iniziative imprenditoriali, nè in termini di programmazione a lungo termine, nè in occasione di eventi specifici (esempio lampante, il flop della notte bianca)” affermano i consiglieri nella nota.

“La città sta offrendosi ai turisti solo grazie alla spinta degli imprenditori che ogni giorno sopperiscono alle mancanze di un’Amministrazione inesistente e, quando presente, incapace di incanalare le risorse verso un progetto di città che, di fatto, non c’è: manca, cioè, una visione di città turistica, che noi abbiamo, invece, ben chiara” prosegue i consiglieri.

“Quando saremo alla guida della città, i lidi non saranno chiusi già nel mese di settembre e i chioschi della via marina non resteranno chiusi proprio durante il periodo estivo, perché una città che voglia definirsi attrattiva per i turisti necessita di strutture (regolarmente aperte, non fatiscenti), oltre ai luoghi di interesse turistico che la città già offre” conclude così i consiglieri di Forza Italia.