Wedding, Expo 2024: sabato l’inaugurazione al Porto degli Ulivi di Rizziconi

Sarà sabato 12 ottobre, alle ore 16, l’attesissima grande inaugurazione dell’Expo Wedding 2024, che giunge alla sua 14ª edizione.

Più scintillante che mai, quest’anno, l’Expo, organizzato da Antonio Rositano e Giuseppe Cervasio, si terrà dal 12 al 20 ottobre presso il centro commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, coinvolgendo – si legge in un comunicato stampa – non solo tutto il territorio della Piana di Gioia Tauro, ma richiamando visitatori da tutta la città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla regione.

Una delle grandi novità pensate per la nuova edizione della manifestazione è che non si limita al mondo del matrimonio, ma apre le sue porte anche alle famiglie e ai giovani in cerca di ispirazione per celebrare con stile i propri 18 anni, o qualsiasi altra occasione speciale. Un’esperienza pensata per chi desidera trasformare ogni momento in un evento unico.

La kermesse si rinnova e si arricchisce offrendo un fitto calendario di eventi esclusivi, sfilate di moda, incontri con esperti, workshop formativi e informativi, degustazioni e tante novità. Il tutto sarà arricchito da premi a sorteggio offerti dagli espositori, tra cui una spettacolare crociera che renderà il sogno di qualcuno realtà.

E a proposito di novità non mancheranno momenti unici e originali, ideati e creati da Natalia Spanò, direttore artistico di tutta la kermesse, come “Modelli per amore – sposi e genitori in passerella”, che vedrà i futuri sposi trasformarsi in protagonisti assoluti insieme ai propri genitori, regalando autentiche emozioni a tutti i presenti. O la divertente “Vogue Mania”, che darà la possibilità ai visitatori di scattare fotografie come se fossero sulla copertina di una delle più iconiche riviste di moda al mondo, aggiungendo un tocco glamour e memorabile alla loro visita. “Crea un gioiello per il tuo evento”, con Ilaria Speranza, un’occasione imperdibile per dare vita e indossare un gioiello esclusivo ed irripetibile, così come lo abbiamo sognato. E, ancora, “Il tuo matrimonio un sogno – te lo spiego in fiera”, con la flower design Ilaria Epifanio, il workshop sull’arte di creare un’atmosfera da sogno con i fiori. Infine uno dei momenti più importanti per ogni sposa, l’incontro con la bellezza con “A tu per tu” con il makeup artist Dario Caminiti.