EIMA 2024, il “Box Energetico” della De Masi Costruzioni premiato come Novità Tecnica

In vista della prestigiosa manifestazione fieristica internazionale EIMA 2024, che si terrà a Bologna, l’organizzatore FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ha indetto il rinomato Concorso Internazionale Novità Tecniche, che ha visto la partecipazione delle principali aziende del settore provenienti da tutto il mondo.

Il comitato tecnico-scientifico incaricato della valutazione dei progetti è composto, oltre che dai membri di FederUnacoma, da rappresentanti di illustri istituzioni accademiche e di ricerca come il CNR Stems, l’Institute of Technology Tralee, l’Institut Universitaire de Technologie de Chalon-sur-Saône (Université de Bourgogne), l’Universidad Politécnica de Madrid, l’Università di Bari, l’Università di Bologna, l’Università di Padova e l’Università di Torino.

“Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro progetto ‘Box Energetico’,un dispositivo innovativo pensato per risolvere i problemi legati alla mancanza di sufficiente potenza idraulica nelle macchine operatrici multiuso, rendendole più versatili e potenti senza richiedere modifiche strutturali o investimenti eccessivi frutto di un avanzato processo di ricerca e di importanti brevetti, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di ‘Novità Tecnica EIMA 2024′” si legge in un comunicato stampa della De Masi Costruzioni di Antonino De Masi

Il premio è stato conferito con la seguente motivazione: “Questa soluzione consente l’utilizzo di macchine di dimensioni ridotte per compiti specifici, con un conseguente risparmio di costi e carburante.”

“Commentando questo straordinario risultato, desidero esprimere – ha dichiarato l’imprenditore De Masi – la mia soddisfazione per il riconoscimento ottenuto in un contesto altamente competitivo. Questo successo è il frutto di determinazione, impegno e sacrifici. Credo fermamente che la ricerca e l’innovazione siano i pilastri fondamentali per la crescita sostenibile delle nostre imprese e che la competizione tecnologica sia la chiave per l’accesso ai mercati internazionali.

Un ringraziamento particolare va ai miei collaboratori e partner che hanno reso possibile questo importante traguardo. Questo risultato rappresenta una tappa cruciale per il futuro delle nostre aziende”.