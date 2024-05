Reggio: il 29 maggio Fratelli d’Italia discute di giustizia con il sottosegretario Wanda Ferro

“Con Giorgia più Italia in Europa”. Questo il titolo con cui Fratelli d’Italia presenta l’incontro che si terrà il prossimo 29 maggio a Reggio Calabria, proprio in vista delle elezioni europee, previste in Italia per l’8 e il 9 giugno.

Il partito decide di discutere di un tema molto “caldo” nelle ultime settimane, quello della giustizia. E lo fa con Wanda Ferro, sottosegretaria del Ministero degli Interni nel Governo presieduto da Giorgia Meloni. A intervistare l’esponente dell’Esecutivo, sarà l’avvocato Giovanna Cusumano, che è responsabile del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia per la regione Calabria.

L’incontro si terrà il prossimo mercoledì 29 maggio presso L’A Gourmet di Reggio Calabria alle ore 10.30. Dopo i saluti istituzionali dei dirigenti e dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, l’intervista entrerà nel vivo, su uno degli aspetti su cui il Governo Meloni punta maggiormente nel proprio programma.