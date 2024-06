L’associazione culturale “Nuovi Orizzonti Calabri” organizza il primo raduno dell’anno

L’associazione culturale NUOVI ORIZZONTI CALABRI è lieta di annunciare il PRIMO RADUNO DELL’ ANNO. Si tratta di un evento totalmente GRATUITO che avrà lo scopo di farvi conoscere un piccolo gioiello del nostro territorio: L’ EREMO DELLE QUERCE in Crochi. Chiunque volesse maggiori informazioni sul luogo può trovarle al seguente link :https://www.piccoloeremodellequerce.org. L’incontro/evento è previsto per il pomeriggio di domenica 30 GIUGNO . Dalle ore 16:30 in poi vi sarà offerta una visita guidata all’interno dell’EREMO in cui potrete visionare i manufatti e le meravigliose icone realizzate dalla maestria delle suore; seguirà un buffet di dolci offerto dalle pasticcerie: Planet di Caulonia Marina, pasticceria Gatto di Gioiosa Ionica, pasticceria Meeting Agostino di Siderno (Gru).Saremo accompagnati in questo percorso dalla musica del cantautore Bruno Gelonesi e da Pino Galluzzo.Alle ore 19:00 presso la chiesetta dell’Eremo verrà celebrata la Santa Messa dal sacerdote padre Giuseppe Giovinazzo. Per maggiori informazioni su come raggiungere la location contattare Claudio:3286456628.