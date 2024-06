A Borgo Nocille il laboratorio sulla birra artigianale

Per gli amanti della birra (e non solo) un evento da non perdere sabato 15 giugno a Borgo Nocille. Nella suggestiva cornice delle colline pellaresi, infatti, si terrà il laboratorio “Com’è fatta la birra” organizzato dall’associazione presieduta da Demetrio Laganà e da Amicabirraia. Al tramonto, apericena e degustazione delle birre artigianali calabresi.

«Il laboratorio mostrerà come nasce la birra artigianale, andando alla scoperta dei malti d’orzo e dei cereali locali utilizzati per la sua produzione. Si tratta di un evento che mira anche alla riscoperta dei nostri cereali, dell’orzo, del bergamotto, dell’arancia, della bionda di Caulonia» dichiara il presidente Laganà.

Un evento, quindi, dedicato non solo agli “appassionati delle bionde” ma alla ricchezza del nostro territorio, «che abbiamo deciso di organizzare con Alessia che è mastra birraia con esperienze in tanti birrifici».

La storia di Alessia, tra l’altro, «è una storia molto bella, perché lei ha origini reggine ma ha vissuto in Piemonte. Poi un bel giorno ha deciso di mollare il Nord e, insieme alla sorella, è tornata qui a Reggio Calabria per coltivare quella che è la sua passione e intraprendere un’attività che la porta alla ricerca dei prodotti del territorio per sperimentare le varie birre artigianali» aggiunge Laganà.

Birre che – conclude – «potranno essere degustate al tramonto, insieme alla consueta apericena a base dei prodotti tipici del borgo».