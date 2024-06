“Dialog Festival”, dalla Villa Romana di Casignana un messaggio di dialogo “senza confini”

La Villa Romana di Casignana esce dal suo perimetro territoriale e diventa luogo di dialogo interculturale “senza confini”, come recita il claim del primo DIALOG FESTIVAL, evento ideato dal Comune di Casignana e sostenuto dalla Regione Calabria, in presentazione lunedì 17 giugno prossimo presso la prestigiosa Sala Conferenze della Camera dei Deputati, a Roma, alle ore 16.00

Dialog Festival, diretto artisticamente da Antonio Blandi, sarà l’occasione, da luglio a settembre, per narrare i territori, a partire da quello locrideo, in uno scambio culturale e ideale posto tra arte, musica e pensiero.

In una fase storica mondiale in cui il dialogo sembra lasciare spazio ai conflitti di ogni tipo, dalla Calabria e dalla Locride parte un messaggio di ascolto, condivisione, accoglienza e integrazione. Un luogo, la Villa Romana di Casignana, dalla quale continuano ad emergere le magnificenze che la storia ci ha donato, testimonianza di quanto questo lembo di terra sia stato territorio di cultura e saggezza mondiali, ancora oggi in grado di diffondere valori e principi di pace e solidarietà.

La presentazione presso la Camera dei Deputati sarà introdotta dal sindaco del Comune di Casignana, Rocco Celentano, e dal vice sindaco, Franco Crinò, e vedrà gli interventi dei deputati Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro; del consigliere regionale Giacomo Crinò; del presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì; del Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Domenico Naccari; del giornalista de “L’Espresso“, Simone Alliva; del giornalista per il Ministero per le Riforme Istituzionali, Francesco Condoluci, e dell’editorialista de “Il Riformista”, Andrea Ruggieri. Concluderà i lavori il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L’iniziativa è, inoltre, patrocinata dal progetto culturale “Locride 2025”.