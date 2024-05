Ospedali di Gioia Tauro e Locri, Mattiani (Lega) annuncia: “In arrivo interventi sulle strutture per un totale di 700mila euro”

“A Gioia tauro, dopo anni ed anni, si interverrà su radiologia. Verrà infatti installata una nuova TAC che consentirà ai nostri medici di poter lavorare con una strumentazione all’avanguardia, che produrrà inevitabilmente anche l’effetto di abbattere le liste d’attesa.

Inoltre verranno eseguiti lavori di adeguamento edilizio. Parliamo della ristrutturazione completa dei nuovi locali individuati in ampliamento all’esistente servizio di Radiologia.

Un nuovo ingresso, nuovi pavimenti, nuovi impianti e infissi, l’accettazione, la sala d’attesa, il locale per la preparazione dei pazienti, l’ambiente destinato al Tomografo accanto a quello destinato alla Mammografia e quello della refertazione. Per un investimento di circa 700mila euro. “.

Così il Consigliere Mattiani sui lavori che dovrebbero partire a breve presso il nosocomio reggino, che si riferisce poi a Locri: “Quanto all’ospedale di Locri, arriverà una nuova TAC.

Qui l’intervento previsto consisterà nella fornitura e posa in opera del nuovo Tomografo Assiale Computerizzato (TAC) presso i locali individuati all’interno del P.O. di Locri, precedentemente ristrutturati ed adeguati allo scopo. Un investimento di circa 500mila euro.”. Continua il Consigliere sulla situazione della sanità e sugli impegni regionali per cambiarne il volto: “Da cittadino, se mi dovessero chiedere se è abbastanza, risponderei anche io di no.

Come vedete, pero’, ce la stiamo mettendo tutta per ricostruire un intero distema. Stiamo, infatti, operando in un contesto quello della sanità calabrese, totalmente disastrato.

Ed è doveroso da parte mia ringraziare il nostro Presidente Occhiuto e il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria Dott.ssa Lucia Di Furia per il grande lavoro di cambiamento della nostra intrapreso.”.