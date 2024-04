I residenti: “Tre strade a Catona in condizioni quasi impraticabili”

Riceviamo e pubblichiamo:

“I residenti stanchi di questa atavica problematica si rivolgono al comune attenzionando con questo articolo 3 arterie di non poca importanza tutte a catona , via militare traversa strada che conta numerose abitazioni, via feudo traversa a monte dove l asfalto è completamente sgretolato misto a terra e cemento importante via di collegamento che poi sfocia su via Scopelliti importante strada che diventa anche strategica per i mezzi di soccorso in quanto funge da bypass alla trafficata via nazionale, in ultimo la traversa di via dei monti parallela alla strada che arriva al cimitero di catona ricca di abitazioni private e un importante officina per auto

Buche crateri, asfalto sgretolato disagi per i cittadini danni ai mezzi e soprattutto in caso di emergenza sanitaria o intervento dei vigili del fuoco le operazioni sarebbero notevolmente rallentate a discapito della sicurezza pubblica

Si invitano le istituzioni preposte ad intervenire programmando opportune opere più che di rattoppo di asfaltatura definitiva si allegano le fotografie”.

I residenti