Stand up, a Gioiosa Jonica arriva Carmine Del Grosso con “Leggermente Frizzante”

L’Auditorium Comunale di Gioiosa Jonica è pronto ad ospitare venerdì 19 aprile il comico napoletano Carmine Del Grosso, con il suo nuovo show “Leggermente Frizzante”, uno spettacolo dal sapore irriverente che però lancia ironiche riflessioni semplicemente stando in piedi davanti ad un microfono.

Pioniere della stand up comedy italiana, Carmine Del Grosso si è fatto strada negli anni grazie a numerosi premi nazionali sulla comicità vinti, quindi grazie alla presenza televisiva su Rai2 e Comedy Central, che gli hanno portato la giusta notorietà e riconoscenza per il suo grande talento. Sempre esilarante ed originale, si sta impegnando a proporre un nuovo metodo per sensibilizzare le masse e in “Leggermente Frizzante”, attraverso la sua ironia scorretta, porta a riflettere su argomenti universali come l’insonnia, il mercato immobiliare, il lavoro creativo, l’invecchiamento precoce e il sesso. Il tutto stando in piedi, davanti al suo pubblico, con il quale ha un rapporto di interazione diretta. Uno spettacolo ironico e fresco, che si rivolge anche al mondo dei giovani.