“Avanti Rizziconi”, la lista a sostegno di Alessandro Giovinazzo

Si chiamerà “Avanti Rizziconi” la lista che, con a capo l’attuale Sindaco Alessandro Giovinazzo, concorrerà alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rizziconi.

“È il rinnovo del progetto con il quale dal 2018 abbiamo amministrato dando stabilità politica e amministrativa per tutta la durata del mandato (prima volta nella storia di Rizziconi da quando i mandati durano 5 anni) e ottenendo innegabili e positivi risultati. Un lavoro di miglioramento e di perfezionamento mirato a creare un gruppo completo dove, alla positiva esperienza degli attuali amministratori si aggiungono forze nuove che sin da subito hanno portato nuove idee e nuovo entusiasmo.

Al termine di una riunione, dove si sono limati gli ultimi dettagli, forte è stata la volontà di tutti i candidati di formalizzare la lista comunque già definita da tempo. Si è infatti convenuto corretto che i Cittadini sappiano per tempo, non solo in coincidenza della presentazione delle liste, quelli che saranno i candidati a guidare la futura amministrazione comunale al fine di potersi fare una chiara idea e soprattutto poter valutare bene e per tempo e, non solo nei giorni frenetici della campagna elettorale, la validità di un progetto che viene da attente riflessioni politiche collegiali e fatte da diverso tempo grazie anche al contributo di tutti i gruppi politici e sostenitori vicini al progetto.

Degli attuali amministratori si riproporranno Giulia Anna Cimato, Angelo Colosi, Salvatore Marco Fusà, Domenico Mercurio e Maria Rosa Rao. Ci sarà anche Giovanni Forgione restato fuori dalla rosa degli eletti della scorsa tornata per appena 7 voti. A completare la squadra le new entry Teodoro Coppola, Maria Teresa Creazzo, Fabio Pelle, Maria Vittoria Marcianò, Giuseppe Scarfò e Caterina Ventrice.

5 donne e 7 uomini. Un sano mix di personalità e professionalità che non potranno che migliorare la già incisiva azione amministrativa svolta in questi anni dall’attuale amministrazione. Sì dovrà fortemente puntare sull’ottimizzazione e l’ampliamento dei servizi offerti alla comunità ma soprattutto continuare sul miglioramento delle infrastrutture esistenti nonché sulla realizzazione di nuove. L’Amministrazione che sta chiudendo il mandato ha fatto ripartire il paese che adesso deve andare avanti sulla strada della trasparenza, del rispetto delle norme e soprattutto dell’ascolto delle necessità dei Cittadini. Rizziconi ha bisogno ancora di tanto e “Avanti Rizziconi” ha le idee ben chiare su quello che serve e su come agire.”