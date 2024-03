Sgominata a Reggio Calabria associazione che appiccava roghi ai rifiuti di Mortara. Il plauso del gruppo civico ‘Noi siamo Arghillà’: “Ora tocca anche ad Arghillà, da anni soffocata dagli incendi!”

“Il Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLA’ – La Rinascita” esprime grande soddisfazione – scrive in una nota – per l’intervento della Procura e dei Carabinieri che hanno smantellato un’organizzazione criminale che smaltiva rifiuti pericolosi bruciandoli nell’area del mercato di Mortara-San Gregorio.

Non possiamo che riaccendere i riflettori sulla grave situazione del Quartiere di Arghillà, che è stato recentemente colpito da altri incendi di rifiuti pericolosi.

Nel caso specifico, la situazione è grave e richiede interventi tempestivi. Analogamente all’operazione positiva a Mortara, è essenziale che anche ad Arghillà si adottino misure per affrontare l’emergenza degli incendi. La salute pubblica di tutti i cittadini, compresi i nostri figli, è a rischio, e la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni è fondamentale per riportare il quartiere alla “normalità” e garantire la sicurezza e la qualità della vita per tutti.

E’ necessario un impegno costante e coordinato per affrontare il degrado e promuovere la rinascita di Arghillà. Ne comprendiamo l’urgenza e il Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLA’ – La Rinascita” sta continuando a fare pressioni e sollecitare interventi appropriati delle istituzioni per affrontare la condizione devastante in cui versa il Quartiere. Associazioni, istituzioni e cittadini devono lavorare insieme, come ingranaggi di un meccanismo ben oliato, per affrontare le sfide e risolvere i problemi. I nostri sforzi in questo momento sono volti a spingere gli amministratori a non sottovalutare la situazione e ad intervenire. È tempo di agire, di rompere gli schemi e di superare i tempi biblici ai quali siamo abituati. La collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni è sostanziale per portare Arghillà fuori da questa crisi e garantire un futuro migliore per tutti.

Il Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLA’ – La Rinascita” continuerà a lavorare strenuamente senza arrendersi davanti alle sfide per portare avanti la causa di Arghillà. Siamo in attesa di essere convocati dagli Assessori del Comune di Reggio Calabria per discutere sul progetto denominato “A M.E.N.O. C.H.E.” che mira a trasformare un ghetto urbano in un laboratorio sperimentale di buone prassi, grazie al programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua). Il progetto di riqualificazione, insieme ad altri interventi prioritari, legati alla salute pubblica e ai servizi essenziali, rappresenta un’opportunità per dare nuova vita ad Arghillà.

Il Quartiere di Arghillà con il suo potenziale e la sua gente, merita di rinascere. È un grido di speranza che risuona tra le strade e le case, portato avanti da cittadini coraggiosi e determinati. La nostra determinazione a far respirare nuovamente Arghillà è un atto di amore verso la nostra comunità. Che questa lotta sia un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione. La rinascita è possibile, e noi siamo i protagonisti di questa storia. Continuiamo a lottare, a sollecitare e a fare pressione. Non perdiamo mai la speranza, perché è proprio da essa che nascono le trasformazioni positive. Insieme, possiamo vedere Arghillà fiorire e rinascere. Il futuro di Arghillà dipende da noi”.