Reggio Calabria, il consigliere Cardia: “Tutelare l’attività del Centro Sociale Sbarre, da vent’anni punto di aggregazione per gli anziani”

“Tutelare l’attività del Centro Sociale Sbarre, da vent’anni punto di aggregazione per gli anziani”.

Cosi’ in un comunicato stampa il Consigliere Comunale Mario Cardia che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in Via Graziella presso il Centro Sociale Sbarre

I lavori di ristrutturazione degli uffici decentrati di Via Graziella non impediscano il prosieguo dell’attività del Centro Sociale , vittima negli ultimi mesi di furti e episodi di vandalismo e che raccoglie tutti i giorni oltre 100 anziani con attività a finalita’ sociali per la terza età.

“Pertanto è’ opportuno far sì che queste attività non si interrompano e possano proseguire regolarmente , trovando immediata soluzione alla chiusura disposta.

Il Centro Sociale di Sbarre e’ centro di aggregazione per migliaia di anziani , con particolare attenzione ai progetti dedicati agli over 60 che mirano ad essere di aiuto in diverse patologie fisiche (ad esempio diabete, problemi circolatori, osteoporosi, ecc…) e psichiche (quali depressione, senso di solitudine e apatia) legate all’età.

Urgente si diano risposte ai tanti anziani della periferia sud della nostra città”, conclude il Consigliere Mario Cardia.