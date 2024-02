Il gruppo consiliare di Forza Italia plaude alla proposta di Cannizzaro “La visita del presidente della Commissione d’inchiesta sulle periferie accende i riflettori su Arghillà”

“La visita del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, Alessandro Battilocchio, richiesta formalmente dall’ On. Francesco Cannizzaro, è un primo passo importante per il ripristino della legalità in una periferia che versa da sempre in uno stato di disagio sociale e culturale”

In una nota stampa i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari plaudono alla proposta del deputato reggino Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera.

“Grazie a questa visita, accenderemo i riflettori nazionali su un contesto periferico che risulta invivibile principalmente per i cittadini residenti ad Arghillà e nei quartieri limitrofi” proseguono i consiglieri nella nota.

“Più volte in consiglio comunale abbiamo denunciato lo stato di degrado delle periferie, con particolare attenzione alla situazione di Arghillà: una denuncia che non ha trovato risposte concrete, in termini di proposte tese alla risoluzione dei problemi complessi che vive questo contesto periferico”.

“L’intervento della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla periferie, siamo certi, avrà una risonanza tale da riuscire a raccogliere interventi precisi e determinanti per il ripristino della legalità nelle periferie reggine” concludono i consiglieri nella nota.