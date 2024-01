Messa in sicurezza e riqualificazione dell’ITT Zanotti-Bianco di Marina di Gioiosa Ionica, l’assessore Romeo: “Offerta formativa sarà ulteriormente rilanciata”

“Siamo certi che i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del plesso storico dell’ITT ZANOTTI-BIANCO di Marina di gioiosa ionica, che saranno realizzati dalla città metropolitana, ci regaleranno a breve una scuola più sicura e funzionale.

Nel frattempo, la preside Zannoni e i suoi docenti, insieme a tutto il personale della scuola, stanno proseguendo un lavoro straordinario per riportare l’istituto agli standard di qualità nella formazione e nell’istruzione che ha già raggiunto in passato. L’offerta formativa dell’ITT Zanotti-Bianco a Marina di Gioiosa sarà ulteriormente rilanciata dalla nascita del polo tecnico-professionale dell’accoglienza e della filiera agroalimentare, nell’ambito del quale numerosi progetti già avviati troveranno un ulteriore sviluppo:

scambi internazionali, esperienze lavorative all’estero, integrazione con i servizi alberghieri, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni culturali e culinarie, anche con l’impiego delle nuove tecnologie, costituiscono alcune delle attività su cui i nostri ragazzi si stanno impegnando e si impegneranno. Il comune di Marina di Gioiosa Ionica sicuramente troverà, come ha già trovato in questi anni, nella dirigente e nel suo staff una piena disponibilità all’ulteriore sviluppo, di sinergie per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e ai problemi concreti del nostro territorio:

ci impegneremo a coinvolgere la scuola nei progetti che svilupperemo in collaborazione con l’associazione cuochi reggini, in quelli che riguardano il gemellaggio con un’altra rinomata località turistica siciliana, Gioiosa Marea, in quelli che punteranno alla valorizzazione dei nostri prodotti tipici e del nostro territorio. Siamo sicuri che tutti i ragazzi che devono scegliere come proseguire il proprio percorso di studi e che pensano di voler lavorare nel settore dell’accoglienza turistica prenderanno in seria considerazione l’iscrizione alle sezioni di Marina di Gioiosa di questo nostro istituto per l’anno scolastico 2024/2025.

W lo Zanotti-Bianco e avanti Marina di Gioiosa Ionica!”.

Così scrive in una nota l’assessore Giuseppe Romeo.