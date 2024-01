Diritto alla mobilità e viabilità delle aree interne al centro dell’incontro tra i sindaci dell’area della Locride e il consigliere regionale Muraca. Focus sulla Bovalino-Bagnara

Si è svolto nella giornata di ieri un lungo e proficuo incontro tra i sindaci di Africo, Careri, Platì e San Luca e il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca. Durante la riunione sono state messe in evidenza le criticità presenti sulla rete viaria del comprensorio che, soltanto negli ultimi sei mesi, ha registrato ben otto vittime tra i residenti.

Muraca ha ascoltato con attenzione i sindaci e raccolto criticità e proposte, ribadendo come sia prioritario il diritto alla mobilità dei cittadini della Locride, così come la messa in sicurezza della rete viaria dell’area sud, con particolare attenzione alla viabilità delle aree interne.

Nel corso dell’incontro è stata poi posta l’attenzione sulla necessità di realizzare il tratto della Nuova Strada Stata 106 tra Palizzi e Locri, unitamente alla messa in sicurezza della trasversale già esistente Bovalino-Bagnara (SP2) e Bovalino-Platì (SP2 dir) su cui sono improcrastinabili interventi che possano ripristinare la viabilità nel tratto tra Platì Centro ed i piani di Zervò, cuore dell’Aspromonte.

I sindaci e il consigliere Muraca hanno ribadito come la realizzazione del nuovo tracciato della Grande Strada di Comunicazione Bovalino-Bagnara sia diventata ormai indispensabile e vada inquadrata quale opera strategica per lo sviluppo del territorio.

«In tale contesto – ha concluso Muraca – è utile e di necessaria importanza, dare la dovuta rappresentanza alla quinta area omogenea aspromontana, così come previsto dallo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria».

Lo stesso consigliere Muraca ha garantito che si farà promotore di tale istanza verso il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà.