Reggio, taglio del nastro all’Istituto “Catanoso- De Gasperi” per gli ambienti didattici innovativi della Scuola dell’Infanzia

Favorire l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la sperimentazione e l’acquisizione di abilità come pensiero critico, problem solving e creatività. Queste le potenzialità degli ambienti didattici innovativi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, inaugurate i prossimi venerdì 15 dicembre, nel plesso di Condera e sabato 16 nel plesso di Spirito Santo, nella fascia oraria 16,00- 19,00. Un rinnovamento reso possibile grazie al PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” (13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20), finalizzato a garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Un restyling caratterizzato dalla presenza di ambienti innovativi, che garantiscono sicurezza, accessibilità, inclusività e flessibilità.

Una riprogettazione funzionale degli spazi sulla base delle attività proposte. Protagonista indiscusso è e rimane il gioco e la sua centralità nello sviluppo cognitivo, sociale, emotivo, creativo e motorio. Angoli dedicati al gioco simbolico, pensati su misura per i bambini, che facilitano l’autonomia, sviluppano il senso di autoefficacia e di autostima e sostengono un crescente sentimento di fiducia nei confronti delle proprie potenzialità, pratiche (saper fare) o emotive (saper essere), si avvicendano all’area STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), per incoraggiare, sin dalla tenerissima età, a pensare in modo logico e analitico. Fiore all’occhiello, nel plesso dell’Infanzia di Condera, è l’aula multisensoriale, ispirata al metodo Snoezelen, che apre le porte alla sfera emotiva e a quella empatica, sollecitando il movimento del corpo e la relazione tra il sé e l’altro. Tale approccio nasce per accogliere persone con e senza difficoltà sensoriali, motorie o cognitive, in un ambiente sicuro, modulabile e stimolante. Un luogo immersivo dove i bambini vengono guidati al contatto con sé stessi e con il mondo esterno attraverso luci, suoni, colori, sapori e manipolazioni, al fine di creare suggestioni attraenti che incrementino la percezione. Uno spazio emozionale che favorisce il benessere psicologico e cognitivo, in cui ogni componente dell’arredo ha il preciso compito di stimolare uno dei cinque sensi, aiutando il bambino a prendere coscienza e generare un diffuso senso di benessere e di calma. Un ambiente “educante”, in linea con il metodo Montessori, quello creato nel plesso dell’Infanzia “Spirito Santo- San Cristoforo”, con i mobili lignei ergonomici che assecondano e favoriscono un corretto sviluppo motorio infantile. Non semplici supporti, ma materiali sensoriali, piacevoli da vedere e da toccare, funzionali alle esigenze di crescita di ogni bambino.

‹‹Siamo molto contenti di aver rinnovato gli ambienti di apprendimento per la Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto, abbracciando l’approccio montessoriano e il metodo Snoezelen – spiega il Dirigente scolastico dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi”, il Prof. Marco Geria – L’ambiente scolastico, gli arredi, gli spazi, i giochi influiscono sull’apprendimento dei bambini, sulle loro esperienze, sulla didattica e sulle relazioni che si instaurano››.