“Franz Caruso o non ha studiato o ha le idee confuse. Il Ponte sullo Stretto non è finanziato con fondi del Pnrr. Stupisce che il primo cittadino non solo non conosca il funzionamento del Piano, ma attacchi un ministro come Matteo Salvini che, dopo decenni, ha ottenuto la copertura finanziaria per l’infrastruttura”.

Lo dichiara il deputato calabrese e vicecapogruppo della Lega, Domenico Furgiuele.