Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il ministro Piantedosi a Reggio Calabria: “Riflessione su adeguamenti degli organici delle forze di polizia”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato oggi alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria.

“È stata una riunione molto proficua – ha detto al termine il ministro – con un’analisi non banale, a cui ho voluto dedicare attenzione anche per dare un segnale di presenza delle strutture del governo centrale all’importanza di Reggio e della Calabria nella sua interezza”.

“È stata una discussione proficua -ha aggiunto – abbiamo affrontato problemi molto seri, ci siamo concentrati sui tanti problemi che affliggono questo territorio, che vanno anche dal fatto di essere territorio di primo ingresso dei migranti. Problema che la Calabria e Reggio stanno affrontando con dignità collaborazione, equilibrio, con un grande contributo al sistema nazionale. Ho assicurato che ci sarà sempre l’attenzione del ministero dell’Interno e del governo per fare in modo che anche la prossima organizzazione logistica e di destinazione delle risorse tenga conto di questo particolare aggravio”.

Nel corso del Comitato, ha spiegato Piantedosi, è stata anche fatta un’analisi “dei fenomeni che ruotano intorno alla presenza della ‘ndrangheta, abbiano registrato il proficuo livello di attività, degli importanti risultati, basti considerare le ingenti quantità di sequestri di droga nel porto di Gioia Tauro, uno tra i primi hub di ingresso. Abbiamo sviluppato una riflessione su quelli che possono essere gli adeguamenti degli organici delle forze di polizia, nella logica di prendere atto di una esigenza di rinnovato adeguamento in relazione alla molteplicità di questi versanti di impegno ivi compreso quello di altri fenomeni come il degrado urbano. Un interesse a tutto campo, dunque, che non si ferma qui”.

ATTACCO DI HAMAS IN ISRAELE. “Domani ho convocato il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare una ulteriore valutazione più approfondita. Non c’è necessità di allarmare nessuno ma è evidente che ciò che sta avvenendo induca chi ha la responsabilità della sicurezza pubblica e nazionale a non trascurare nulla”.

A dirlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Reggio Calabria, alla luce del conflitto in atto in Israele e sul rischio di una ripresa del terrorismo internazionale.

“Andiamo sicuramente verso un innalzamento del sistema di prevenzione generale della sicurezza, un rafforzamento delle misure a 360 gradi ma senza che questo indichi che abbiamo il nemico alle porte”.

“L’esperienza – ha aggiunto – ci insegna che in questi casi un innalzamento della attenzione e un rafforzamento delle misure vanno fatte, le abbiamo fatte e le faremo”.