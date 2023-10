Al via gestione Sorical del sistema idrico di Reggio Calabria, il direttore Marati: “Partiamo dalla situazione più complessa”

Sorical si avvia operativamente a gestire il sistema di servizio idrico integrato della città di Reggio Calabria.

“Partiamo sicuramente dalla situazione più difficile – ha affermato il direttore generale di Sorical Giovanni Paolo Marati – sia per complessità dal punto di vista infrastrutturale che per le problematiche esistenti”. Sorical si appoggerà, almeno nella prima fase di transizione verso la gestione diretta, alle strutture delle società in house del Comune di Reggio Calabria, Hermes per la riscossione, Castore per la manutenzione e gli interventi.

“Si parte con un minimo di struttura industriale – ha sottolineato Marati – con delle società che assicurano da anni delle parti importanti del servizio”. Reggio Calabria rappresenta per la Sorical una grande sfida, perché rappresenta la gestione più complessa che c’è nel territorio calabrese con numeri che poterebbero essere quelli di un piccolo ambito territoriale. Il territorio reggino, inoltre, si porta dietro delle problematiche particolari, non superate completamente. L’entrata in funzione della diga del Menta ha risolto alcuni aspetti legati alla quantità e alla qualità della risorsa idrica.

Negli impegni di Sorical offrire un servizio in linea con gli standard vigenti: ingegnerizzazione di tutte le reti con il tele controllo, installazione di sistemi smart-water, che consentiranno la telelettura dei consumi. Si lavorerà per l’adeguamento normativo per la fatturazione e riscossione delle utenze. Oltre alla possibilità per gli allacci condominiali di richiedere la singolarizzazione dell’utenza.

Per gli allacci abusivi, Marani ha annunciato l’avvio di una campagna di sensibilizzazione per consentire, senza aggravi, la regolarizzazione del contratto. Infine, sul piano normativo, la Sorical ha approvato il regolamento del servizio che sarà consultabile, a partire da lunedì prossimo, sul portale della società. In conferenza stampa con Marani, hanno partecipato il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti il dirigente ad interim del Servizio idrico integrato di Arrical Pietro Oliverio ed il direttore generale del Comune di Reggio Calabria Demetrio Barreca. Brunetti ha ripercorso il percorso avviato il 4 aprile scorso con la firma della convenzione con Sorical e la Regione Calabria.

“Si è aperta una sfida che abbiamo vinto ancora a metà – ha affermato – si cominciano a vedere i risultati di quelle che erano le intenzioni del 4 aprile scorso, a dimostrazione che non siamo rimasti con le mani in mano”.