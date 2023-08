Reggina, Ripepi: “Giovedì Brunetti relazionerà in commissione controllo e garanzia del comune”

Giovedì 24 agosto 2023 alle ore 9 su richiesta del Consigliere Milia, e condivisa da tutti i Commissari, ho convocato in Commissione Controllo e Garanzia il sindaco f.f. Paolo Brunetti affinché relazioni alla cittadinanza in modo chiaro e trasparente su come l’amministrazione comunale intende fronteggiare la crisi della società sportiva Reggina 1914.

Nell’attesa e nella speranza di un esito positivo della sentenza del Consiglio di Stato, i cittadini hanno il diritto di essere informati sull’approccio che l’amministrazione comunale intende avere nei confronti della società Reggina Calcio soprattutto riguardo alle interlocuzioni con le cordate di imprenditori che hanno manifestato interesse a rilevare la società.

È arrivato il momento di non farsi più prendere in giro dai traditori e dai venduti, la città ha bisogno solo di trasparenza e di verità per non perdere la squadra del cuore di ogni Rheggino.