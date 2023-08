Caulonia (RC), al via i progetti di inclusione della “Spiaggia libera per tutti”

Come anticipato nel corso dell’inaugurazione di “Una spiaggia libera per tutti” dall’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal Sindaco Francesco Cagliuso, sono iniziati i laboratori artistici.

Antonella Ierace, assessore alle politiche sociali e pari opportunità di Caulonia, dichiara: «Il progetto “Una Spiaggia per Tutti”, attivato con un progetto del Comune, col quale si promuove l’inclusione dei ragazzi con disabilità, sono stati realizzati con il supporto dell’associazione Gnoseon due laboratori artistici come momento di inclusione, per annullare l’emarginazione e l’isolamento dei bambini e dei ragazzi disabili, perseguendo la nostra volontà di abbattere il muro della diversità coinvolgendo appunto tutti».

All’interno dell’area attrezzata e dedicata alle persone diversamente abili, posta sul lungomare, lato sud, realizzata con un finanziamento del settore Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è dato vita ad un momento di attività inclusiva davvero speciale: «I piccoli e grandi artisti, grazie alla guida delle insegnanti Anita Larizza e Lalla Audino – prosegue l’assessore Ierace – hanno realizzato delle opere pittoriche e in terracotta che inseriti nell’ambito di una mostra durante il Festival “Nella Notte degli Artisti” sul lungomare di Caulonia».

«Nei prossimi giorni ci saranno altre attività – conclude l’assessore Ierace – per dare seguito a diverse giornate, dislocate nel mese di agosto, in orario mattutino o nel pomeriggio, finalizzate a rendere protagonisti tutti i coloro che frequentano l’area attrezzata, dove si potranno svolgere in sicurezza attività sportive, teatrali e culturali, nonché in giochi acquatici. Attività che, voglio ricordare, sono realizzate grazie alla collaborazione con diverse associazioni e cooperative sociali del territorio di Caulonia e di altri paesi della Locride che sono esperte nel settore della disabilità e non solo. È questo lo spirito giusto per proseguire lungo il percorso di vera inclusione sociale e culturale».

L’Amministrazione cauloniese rammenta che tutti gli interessati potranno rivolgersi alla postazione appositamente allestita sulla spiaggia di Caulonia Marina o agli Uffici del Comune di Caulonia Area Socio-Culturale P. Istruzione Via Brigida Posterino snc Caulonia M.na tel. 0964.82036, dove potranno compilare e presentare la scheda di adesione al progetto. La stessa scheda sarà scaricabile dal sito internet del comune www.comune.caulonia.rc.it e potrà essere trasmessa all’indirizzo PEC protocollo.caulonia@asmepec.it o all’indirizzo PO comuneufficiocultura@libero.it.