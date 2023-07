Gerace (RC), via libera del Consiglio comunale al Documento Unico di Programmazione

cui costruire la “Casa comune” del domani».

Il Sindaco f.f. Salvatore Galluzzo ha preso atto, insieme ai consiglieri del gruppo di maggioranza “Rinnovamento Democratico”, delle comunicazioni rese dai tre consiglieri ed ha rilevato: «In primo luogo rispettiamo le scelte politiche che sono state comunicate. Riteniamo che il contenuto della lettera del consigliere Varacalli è un segno di totale distensione. Il nostro obiettivo è quello di portare a compimento i tanti progetti in campo, che provengono da un programma di lungo periodo iniziato molti anni addietro con il compianto dott. Giuseppe Pezzimenti e siamo pronti al confronto costruttivo con chi dice di avere a cuore Gerace». Ed è al Dott. Pezzimenti che, ad inizio seduta, è stato dedicato un minuto di raccoglimento dopo che il Sindaco f.f. Salvatore Galluzzo ha dato lettura di alcune lettere di cordoglio giunte in Comune, in particolare, quella a firma di Alberto II Principe di Monaco, che nell’esprimere le sue più sentite condoglianze “a tutti i residenti di Gerace” ha aggiunto: «Vi assicuro i miei pensieri e le mie preghiere in questo momento di profondo lutto».

Subito dopo il sindaco f.f. Galluzzo ha dato lettura del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Gerace per il decesso del sindaco Pezzimenti, firmato dal Presidente della Repubblica, con la conseguenza che sia il Consiglio sia la Giunta rimangono in carica sino alle prossime elezioni che, molto verosimilmente, si terranno all’inizio del prossimo anno. Fino ad allora gli organi amministrativi rimangono in carica, per come previsto dalla normativa vigente, di conseguenza il Sindaco f.f. ha dato comunicazione dell’avvenuto completamento della Giunta Municipale della quale fanno parte anche Antonio Multari, con le deleghe ai Lavori Pubblici, alla Forestazione e allo Sviluppo delle Contrade, e Francesco Rodi con le deleghe all’Ambiente, Dissesto idrogeologico, Agricoltura, Commercio e Artigianato. Inoltre si è inteso assegnare ai Consiglieri di Maggioranza i seguenti incarichi: al capogruppo Michele Orlando, quello ai Rapporti con Enti e Istituzioni; al consigliere Giuseppe Cusato alle Risorse Idriche e alla Protezione Civile, al consigliere Giuseppe Lacopo quello al Personale esterno, alla Manutenzione e ai Rapporti con i Cittadini.

I due neo assessori, Multari e Rodi, nonché il consigliere Orlando, hanno dichiarato la volontà di proseguire il percorso già tracciato dal gruppo “Rinnovamento Democratico” lavorando in sinergia per dare continuità all’Amministrazione comunale di Gerace per il bene di tutta la Comunità.