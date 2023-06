Guida trattore all’insaputa dei genitori, ma ne rimane travolto: morto quattordicenne a Laureana di Borrello (RC)

Un quattordicenne Vincenzo Cordì, è morto a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, dopo che il trattore sul quale si era messo alla guida, a quanto pare all’insaputa dei genitori, si è ribaltato e lo ha travolto. È accaduto in un terreno di proprietà della famiglia della giovanissima vittima che gestisce un agriturismo in contrada “Barbasano”.

Il ragazzo, secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbe trovato le chiavi del mezzo, senza targa, in un cassetto e si sarebbe messo alla guida. Immediati sono stati i soccorsi ma il ragazzo, per la gravità delle ferite riportate, è deceduto poco dopo.