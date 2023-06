Reggio: corso di danze elleniche gratuito al Centro Studio Danza

Il “Centro Studio Danza”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, è una vera fucina di talenti ed opportunità per il nostro territorio e per tutti coloro che, animati dalla passione per la danza e per l’arte in generale, desiderano arricchire la propria vita non soltanto di nuove discipline, ma di nuove culture e modi di vedere la vita.

Allargando i propri orizzonti si può viaggiare con la mente e sentirsi trasportare in nuove dimensioni. E questo è ciò che è successo nelle scorse settimane agli allievi del “Centro Studio Danza” quando la Maestra Stella Oikonomou li ha coinvolti ed appassionati alla cultura ellenica. Grazie ad un accordo di partenariato tra il Centro di lingua e cultura ellenica “Ellinomatheia”, del quale la Maestra Stella fa parte, e l’associazione Centro Studio Danza, rappresentato dalla sua direttrice Cutrupi, gli allievi hanno potuto usufruire gratuitamente di un corso di danza ellenica della durata di tre mesi.

La Maestra, studentessa universitaria di scienze motorie con specializzazione in balli greci tradizionali, insegnante già da ben tre anni in Grecia in qualità di ballerina professionista, è riuscita a creare una bellissima sinergia con gli allievi del “Centro” insegnando loro le danze dell’Epiro, della Tracia, della Macedonia, dell’Asia Minore, delle Isole Egee, del Pondos (Turchia).

Il grazie però, oltre alla Maestra Stella, è doverosamente rivolto alla direttrice Cutrupi che ancora una volta ha saputo capire e cogliere l’importanza di questa collaborazione artistica-culturale, fautrice di questo percorso coreutico reso possibile grazie alle referenti greche: Cleopatra Sioutis e Vasiliki Vourda.

Gli allievi del “Centro Studio Danza” esprimeranno invece il loro “Grazie” proprio durante il saggio-spettacolo di fine anno, rendendo partecipe il pubblico del loro lavoro attraverso le esibizioni su musiche e coreografie elleniche.