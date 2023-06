Ecco le nomine dei dirigenti di Forza Italia in provincia di Reggio Calabria

“Queste nomine vogliono essere un riconoscimento agli esponenti forzisti per l’opera svolta sul territorio, in particolar modo nell’ultimo anno, con costanza e determinazione, in importanti realtà della Provincia di Reggio Calabria. Le persone scelte rappresentano appieno la precisa volontà del Coordinamento provinciale di radicare al meglio il Partito in zone nevralgiche, come appunto l’Area dello Stretto, che nell’imminente futuro sarà interessata da una delle più grandi opere ingegneristiche di tutti i tempi.”

A dirlo è il Coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, nonché Responsabile nazionale per il Sud e Vice capogruppo alla Camera, Francesco Cannizzaro che, dopo aver notificato le nomine ai diretti interessati, rende dunque pubblici i nuovi quadri dirigenziali del Partito azzurro in ambito territoriale.

“Forza Italia ha avviato una riorganizzazione generale, investendo molto a livello locale, alzando l’asticella dell’attenzione ai territori – spiega il parlamentare reggino – a questo si lega inevitabilmente una nuova strategia d’azione politica tanto al Governo quanto in Parlamento. Anima moderata e liberale di una Coalizione di CentroDestra che finalmente rappresenta la Maggioranza del Paese, il nostro Partito sta rivisitando alcuni aspetti della sua storica configurazione territoriale, da sempre legata all’ambizioso progetto politico del Presidente Silvio Berlusconi di riportare la nostra azione di governo nazionale anche sui territori comunali e provinciali, come un’unica azione coordinata e ramificata, così da raggiungere fino all’ultimo Comune.”

“Nel fare i miei migliori auguri di buon lavoro a ciascun neo dirigente – aggiunge l’Onorevole Cannizzaro – ribadisco loro pubblicamente che potranno sempre contare sul mio sostegno, consapevoli della fiducia e del rispetto che stanno alla base della nostra reciproca collaborazione e della sinergia assoluta con gli altri organi provinciali e regionali di partito operanti in Calabria. Sono certo che tutti i nuovi coordinatori e relativi vice sapranno offrire la loro esperienza professionale e di vita e la loro sensibile e leale predisposizione al progetto politico di Forza Italia, sempre mirato all’interesse comune.”

Di seguito tutte le nomine ufficializzate dal Coordinamento provinciale di Reggio Calabria:

Comune di Bagnara: Coordinatore Virginia Parisi – Vice Vicario Martina Iannì

Comune di Calanna: Coordinatore Sebastiano Morena – Vice Vicario Francesco Fiumanò

Comune di Campo Calabro: Coordinatore Giovanni Richichi – Vice Vicario Francesco Cotroneo

Comune di Fiumara: Coordinatore Domenico Abrami – Vice Vicario Fortunato Calabrò

Comune di Laganadi: Coordinatore Rosario D’Agostino – Vice Vicario Rosa Spadaro

Comune di Motta San Giovanni: Coordinatore Policarpio Verduci – Vice Vicario Enza Mallamaci

Comune di San Roberto: Coordinatore Claudio Megale – Vice Vicario Salvatore Penna

Comune di Sant’Alessio in Aspromonte: Coordinatore Antonino Attinà – Vice Vicario Antonino Suraci

Comune di Santo Stefano in Aspromonte: Coordinatore Diego Coppola – Vice Vicario Rocco D’Agostino