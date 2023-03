“Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie”: il 31 marzo sit-in dell’Arcigay a Reggio Calabria

Manifestazione “Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie” – Reggio Calabria, Venerdì 31 Marzo dalle ore 17:00 presso Piazza Italia (lato Via Miraglia – di fronte Palazzo del Governo).

Per la piena uguaglianza di tutte le famiglie, per i diritti dei nostri figli e delle nostre figlie. #dallapartedeidiritti

In risposta allo stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con due mamme, Arcigay Reggio Calabria “I Due Mari”, ha indetto a Reggio Calabria un sit-in per la piena uguaglianza di tutte le famiglie, per i diritti dei nostri figli e delle nostre figlie.

“La decisione governativa di accanimento contro le famiglie arcobaleno rappresenta un atto scellerato e ideologico che colpisce principalmente i bambini e le loro famiglie.

Chiediamo a tutta la comunità arcobaleno, alle associazioni LGBTQIA+, ai partiti, ai sindacati e alla società civile di scendere in piazza con noi. In difesa delle famiglie arcobaleno, per una legge che riconosca fin dalla nascita i diritti delle bambine e dei bambini nati nelle coppie omogenitoriali.

In piazza con una penna. Durante la manifestazione la alzeremo insieme stringendola in un pugno. Simbolo di tutte le firme, di tutte le autorizzazioni e di tutti i documenti che per un genitore sono la normalità, ma che per un genitore non riconosciuto diventano decine e decine di ostacoli. Vogliamo assicurare i diritti negati ai bambini e alle bambine, vogliamo i doveri di tutti gli altri genitori.

Difendiamo il nostro diritto a essere famiglie, perché siamo dalla parte giusta della storia ed è venuto il momento di dimostrarlo, insieme!” è scritto in una nota.