Ponte sullo Stretto, Loizzo (Lega): “Sinistra sorda a interessi Italia”

“Chi dice che il Ponte sullo Stretto è un’opera inutile, lo vada a spiegare ai 2 milioni di calabresi che ogni giorno devono fare i conti con gravi carenze infrastrutturali. Per anni hanno dovuto convivere con i disagi causati proprio dalle mancate realizzazioni prodotte da una sinistra sorda agli interessi degli italiani ma non ai propri con paesi del medio oriente. Con la Lega al Governo il Sud, sempre più interconnesso al resto del Paese e all’Europa, viaggia spedito verso il rilancio economico, sociale, turistico. Senza infrastrutture, non c’è sviluppo”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega, Simona Loizzo.