Falcomatà su autonomia differenziata: “Legge Calderoli disintegra solidarietà nazionale su materie fondamentali”

“Il disegno di legge Calderoli è una porcata, tanto per usare un’espressione cara allo stesso ministro. È un provvedimento che disintegra il principio di solidarietà nazionale su materie fondamentali come la scuola, la sanità e la tutela dell’ambiente. Ma soprattutto propone un modello, una sorta di ‘secessione dei ricchi’, che punta a dare più forza alle aree più ricche del paese, affossando quelle che storicamente sono più indietro”.

Lo scrive su Facebook il sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“La nostra idea – prosegue – è esattamente il contrario: sostenere le regioni più in difficoltà per dare slancio all’intera economia nazionale. Nonostante l’approvazione in Consiglio dei Ministri, però, c’è ancora tempo per fermare questo obbrobrio giuridico e costituzionale. Le regioni del Sud esprimono in parlamento circa 70 senatori e 140 deputati.”

“A prescindere dal colore politico di appartenenza, se vogliono rappresentare davvero i loro territori, adesso hanno in mano tutti gli strumenti per fermare questa follia che da battaglia identitaria della Lega oggi è diventata una priorità del governo Meloni. È una questione di dignità dalla quale non ci si può e non ci si deve sottrarre per il futuro del Mezzogiorno. Di fronte a queste battaglie non si ubbidisce a ordini di scuderia dei partiti ma si difendono e si rappresentano gli interessi dei cittadini tutti”.