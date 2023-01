Reggio, riprende il corso di gratuito di autodifesa personale femminile del centro d’ascolto Ariel

Alla linea di start il secondo corso di autodifesa personale femminile promosso dal Centro d’Ascolto Ariel in collaborazione con l’Associazione sportiva Technofitness, in seno al progetto DONNE SICURE finanziato dalla Regione Calabria.

Il corso sarà avviato il 4 marzo 2023, non appena raggiunto un buon numero di adesioni.

Come per la precedente edizione, le attività si terranno una volta a settimana per massimo due mesi. Le partecipanti apprenderanno non solo come individuare ed evitare luoghi e le situazioni potenzialmente a rischio, ma riceveranno nozioni sulle diverse tipologie di aggressioni. La formazione prevedrà addestramenti sugli atteggiamenti di allerta e prevenzione da mettere in atto e sui metodi più efficaci per chiedere aiuto. Saranno previste simulazioni di casi in cui non si riesca a evitare la situazione di pericolo e verranno insegnate alcune semplici e pratiche mosse di autodifesa.

Le lezioni tecniche saranno tenute dal maestro Luigi Panella, mentre la parte teorica sarà condotta dalla psicologa e dall’avvocato del Centro, sul tema della prevenzione e sugli aspetti legali della difesa personale.

La partecipazione al corso è gratuita e possono aderire tutte le donne di ogni fascia d’età; per compilare la domanda di adesione è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria della palestra Technofitness, in Viale Aldo Moro trav. Soccorso a Mare, o scrivere all’indirizzo di posta elettronica del Centro centroascoltoarielrc@gmail.com.