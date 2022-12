Reggio, si è spento il giudice Franco Marra. Il ricordo: “Un vero servitore dello Stato”

Riceviamo e pubblichiamo da Vincenzo Calarco*

“Domenica è morto il Giudice Dr. Franco Marra. Io lo conoscevo, ma non lo frequentavo, e, devo dire, me ne rammarico tantissimo. Annualmente, o quasi, ci incontravamo casualmente a Gambarie, o qualche rara volta lungo le vie di Reggio, ed era sempre un infinito piacere scambiare quattro chiacchiere con lui.

Era un uomo giusto, tranquillo, mai fuori posto, mai una parola di troppo. Lo stimavo sinceramente per la sua indole pacifica, per la sua serenità, per la sua correttezza di pensiero, per la sua saggezza. Avevo sempre da imparare da lui.

Era un uomo pacifico, un conoscitore della vita e della pochezza dell’essere umano, ed era fuori dai giochi di potere. Era coerente con la sua coscienza, profondamente religioso, dedicato al sociale, riservato e allo stesso modo pronto alla battuta e al sorriso. Era colto, preparato, ma non ha mai ostentato la sua effettiva superiorità. E’ stato un vero servitore dello Stato e ha vissuto con l’umiltà dei grandi, senza eccessi, senza sfarzo, senza apparenza, senza risonanza.

Se ne è andato in silenzio, in punta di piedi, come ha vissuto, confortato dalla moglie, la sua pari compagna di una vita. Una figura come la sua, un punto di riferimento per tanti, mancherà enormemente alla nostra comunità sempre più povera di pensiero”.

*avvocato