A Reggio Calabria torna il Villaggio di Babbo Natale di Space Party

Per il sesto anno consecutivo arriva il Villaggio di Babbo Natale di Space Party: domenica 4 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede della ludoteca Space Party in via Caserma Traversa Privata, 3 a Reggio Calabria (dietro Consiglio Regionale, accanto la scuola Marconi).

Proprio per la giornata dell’inaugurazione una speciale promozione dedicata: il biglietto bimbi dai 2 anni in su prevedere un contributo di €5,00, mentre gli adulti non pagano.

Da domenica si potrà aderire a “Dona un giocattolo”, iniziativa in collaborazione con Corredino Sospeso, portando dei giochi e dei libri adatti a bimbi da 0 a 10 anni, corredati da carta regalo nuova (possibilmente di carta o in carta kraft). I giochi dovranno essere usati in ottime condizioni o nuovi in legno o materiali riciclati e i libri non scolastici. Eventuali donazioni non rispettanti le caratteristiche su indicate non verranno accettate dal personale della ludoteca o dalle volontarie in servizio.

Con biglietto d’ingresso al “Villaggio di Babbo Natale” si sosterrà concretamente il progetto Corredino Sospeso e si potrà scoprire la loro linea di pensieri solidali natalizi.