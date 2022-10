Reggio Calabria, Anas: riaperta la galleria ‘Limina’ sulla SS683 ‘Jonio Tirreno’

Sulla strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ Anas (Gruppo FS Italiane) ha ultimato in anticipo gli interventi di manutenzione degli impianti di ventilazione della galleria “Limina”, in provincia di Reggio Calabria.

Per consentire i lavori e limitare i disagi al traffico, la chiusura era stata programmata esclusivamente in orario notturno fino a venerdì 7 ottobre. Essendo terminati gli interventi, la galleria è nuovamente fruibile da questa mattina senza limitazioni al transito e resterà aperta nelle prossime notti.

