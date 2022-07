Reggio, a Sante Orrico il premio “Bergafest” per il docufilm “TredicesimaEssenza”

L’Accademia internazionale del Bergamotto, con sede a Reggio Calabria presso lo splendido Museo del Bergamotto e del Cibo, in occasione della XXII edizione di “Bergamotto in Festa” in programma domenica 24 luglio, ha deciso di conferire a Sante Orrico, direttore artistico di Moda Movie, il premio “Speciale Bergafest” quale riconoscimento per la realizzazione del filmato “TredicesimaEssenza” in cui – si legge nella motivazione – vengono evidenziate le qualità del bergamotto di Reggio Calabria in profumeria.

Il docufilm, diretto da Gianfranco Confessore e prodotto dall’associazione Creazione e Immagine, racconta il lungo percorso che ha portato alla creazione del profumo “Bergamotto. Calabria in stille”, prodotto in esclusiva dall’azienda sanremese Daphné e presentato a Moda Movie 2021 per i 25 anni del festival.

Protagonista della storia è Taylor Moore, un’affascinante imprenditrice americana della profumeria (interpretata dall’attrice Emilia Brandi) che confessa all’amica Alison (Stefania De Cola) di essere alla ricerca della “fragranza perfetta”. Quando riceve dall’Italia la “Gioia di Calabria”, una piccola bambola dalla profumazione originale, decide di saperne di più e chiama l’autore dell’omaggio, Sante Orrico, che nel film ha le sembianze dell’attore Paolo Mauro. Il patron di Moda Movie le strappa la promessa di essere presente all’evento conclusivo del festival. Così Taylor ed Alison partono alla volta di Cosenza, dove ad attenderle troveranno, oltre al prezioso e caratteristico frutto, i colori dell’estate e una regione accogliente. Quasi magicamente la profumiera americana riuscirà nell’intento di creare un profumo speciale in cui a fare la differenza sarà la tredicesima essenza, quella estratta dal bergamotto.

Nel docufilm, che verrà proiettato durante l’evento, appare in un cameo anche il Presidente dell’Accademia del Bergamotto Vittorio Caminiti.

Attraverso il Bergafest, tradizionale e ventennale appuntamento noto ben oltre i confini calabresi, l’Accademia internazionale del Bergamotto ha insignito del titolo di “Ambasciatore” numerose personalità nei settori della cultura, della ricerca scientifica, della medicina nutrizionale, dell’imprenditoria e del giornalismo.

Sante Orrico ha ricevuto la nomina di “Ambasciatore del Bergamotto” nel 2019 grazie al documentario “Bergamotto. Calabria in stille”, girato nel 2005 nella fiumara grecanica e realizzato per Moda Movie, dedicato quell’anno ai “profumi e le griffe”. Questo ulteriore riconoscimento suggella un’amicizia e una comunanza di intenti legati alla promozione del territorio.