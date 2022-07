“La parlata santagatina” di Francesco Poto, la prima pubblicazione letteraria di Sveva Edizioni

Un tributo di amore alla terra di origine, attraverso la narrazione di una delle storie più a rischio di dimenticanza, quella della lingua. Ecco cosa ci consegna il professore Francesco Poto, autore de “La parlata santagatina”, la prima pubblicazione letteraria di Sveva Edizioni. Il piccolo dizionario dei termini dialettali tipici della Vallata di Sant’Agata sarà presentato domenica 24 luglio alle 20, nella piazza del Municipio nel quartiere di Gallina a Reggio Calabria.

Converseranno con l’autore la professoressa Rosetta Neto Falcomatà, il professore Luigi Marino e il presidente della fondazione Giuseppe Marino, Antonio Marino. L’incontro sarà arricchito dalle letture di Antonio Marino e dall’intervento musicale di Giuseppe e Danilo Scopelliti.

«Questo libro viene da lontano – spiega Francesco Poto, professore indimenticato di Lettere e Latino e autore del volume – da quando con una mia classe, durante l’anno scolastico avevo portato avanti un’indagine sul Dialetto reggino alla quale i ragazzi avevano partecipato con grande interesse. Un’esperienza, che avevo convintamente e pienamente inserito nell’insegnamento della lingua Italiana, ispirata alla consapevolezza secondo la quale accanto all’italofonia esistono tante e preziose dialettofonie. Il termine greco diálektos significa non a caso “lingua”. Quel laboratorio era, dunque, nato dall’esigenza di cristallizzare regole e termini non scritti, ma affidati alla tradizione orale e, dunque, forse più labili nel tempo ma non meno importanti e per questo da recuperare. Un’attività necessaria – sottolinea ancora il professore Francesco Poto – per preservare la storia e la cultura di un territorio che poi io, essendo molto legato al luogo delle mie origini, ho concentrato su Gallina. Da qui è nato l’approfondimento sui termini dialettali della vallata del torrente di Sant’Agata, con particolare riferimento alla parlata di Gallina, che a mio avviso ha delle peculiarità rispetto alla parlata Reggina, come il ricorso all’aspirazione molto più frequente nella pronuncia. Si tratta di sfumature di non poco conto che meritano di essere salvate dall’oblio e fermate su carta. Credo sia possibile definire l’antica vallata di Sant’Agata, che riconosce nel quartiere di Gallina la sua naturale erede, una sorta di nicchia linguistica. L’antico pianoro, individuato dal messo del Re di Napoli per rifondare il centro di Sant’Agata distrutto dal terremoto, assume infatti rilevanza anche con riferimento alla cadenza linguistica, assolutamente peculiare, per esempio, anche rispetto a quella di Armo, distante solo pochi chilometri», spiega ancora il professore Francesco Poto.